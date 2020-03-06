Важное кадровое назначение произошло в департаменте соцразвития ХМАО
Чиновницу из Урая Светлану Круглову назначили на пост первого замдиректора департамента соцразвития Югры. Об этом сообщило ИА Ura.ru.
В департаменте общественных и внешних связей ХМАО рассказали, что ранее Круглова курировала в Урае социальные вопросы. Отмечается, что она имеет все необходимые профессиональные компетенции и обладает управленческими качествами, которые нужны для новой должности.
«К выполнению служебных обязанностей Круглова приступила сегодня», — добавили в департаменте.