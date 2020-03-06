Важное кадровое назначение произошло в департаменте соцразвития ХМАО

В департаменте общественных и внешних связей ХМАО рассказали, что ранее Круглова курировала в Урае социальные вопросы. Отмечается, что она имеет все необходимые профессиональные компетенции и обладает управленческими качествами, которые нужны для новой должности.

«К выполнению служебных обязанностей Круглова приступила сегодня», — добавили в департаменте.