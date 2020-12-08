Художник заметил, что в документе не указаны даты, когда рисунок должен быть закрашен. Соответственно, петербургские власти просто уведомляют, что этот фасад находится на контроле у районной администрации.

«Когда художники ее делали, они понимали, что делают работу без согласования? Очень важно знать, кто сделал эту работу, и в какой технике она сделана. Что это — роспись, трафарет или наклейка?» — задался вопросом собеседник информагентства.

Он признался, что не знает, чья это работа и в какой технике она выполнена. По его словам, это важные моменты, поскольку художественную ценность работы можно оценивать по тому, посредством какой техники нанесен портрет.

«Нужно понять, какую культурную ценность эта работа имеет для Петербурга. Так что уводить это в сторону скандальной истории не совсем корректно. Нужно разобраться, зачем это было сделано», — добавил Покрас Лампас.