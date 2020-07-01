«Важно закрепить суверенитет страны». Никита Михалков проголосовал по поправкам к Конституции

Никита Михалков проголосовал на одном из избирательных участков в центре Москвы. Он рассказал, какие поправки лично для него являются наиболее важными из предложенных.

По мнению Михалкова, самые главные поправки касаются семьи и суверенитета страны.

«Традиционность семьи, незыблемость границ и невозможность руководить страной, имея двойное гражданство, — я думаю, это принципиально важно. Есть более важные [поправки], менее важные, более формальные, менее формальные. Но основные поправки все же те, которые направлены на то, чтобы закрепить суверенитет страны», — заявил Михалков.

Голосование по поправкам стартовало 25 июня. В течение семи дней россияне отдают свои голоса за или против предложенного пакета изменений в основном законе страны. Среда, 1 июля, стала заключительным и основным днем.