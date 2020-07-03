Глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире программы «Диалог» на телеканале «Россия 24» обозначила некоторые проблемы в организации школьного питания.

Попова рассказала, что большая часть приготовленной для детей пищи выбрасывается. «Они совсем не едят. Понимаете, что происходит? Они приходят в школу, государство тратит деньги, что-то готовит, у нас даже, знаете, новый показатель [появился] — индекс несъедаемости», — пояснила она, добавив, что важно организовать все так, чтобы дети ели.

Глава Роспотребнадзора отметила, что в некоторых регионах нормы питания уже меняются, подстраиваясь под конкретные условия. Например, в якутских школах перестали выдавать молоко, потому что его употребление в целом никогда не было принято у местных жителей. А вот школьникам на Севере увеличили объем продуктов, содержащих витамин D — когда полгода ночь, организм, особенно детский, нуждается в дополнительной стимуляции. «И мы сейчас сделали рационы, они примерные, они необязательные, рационы, адаптированные к каждому региону», — заключила Анна Попова. Кроме того, чиновница предложила пролоббировать участие ресторатора Аркадия Новикова в улучшении системы питания в школах. Он в свою очередь сказал: «Это очень сложно, очень сложная и большая ответственность. <…> Надо делать, чтобы в первую очередь детям было вкусно, чтобы они хотели съесть. Но это важно, чтобы было вкусно и полезно. А бывает, что полезно, а потом он не ест ничего».

Стоит отметить, что московские дети уже давно питаются не только полезно, но и вкусно. Более того, во многих школах скучные и невзрачные столовые превращены в тематические рестораны. Важно, что столичные операторы питания подошли к вопросу организации комплексно: меняется дизайн столовых, улучшается техническое оснащение и появляется новое меню. Итальянские пасты, венские вафли, мексиканские такос и многое другое — питание московских детей стало разнообразным, а главное, полезным и вкусным одновременно. Его поставщики учли все нюансы: и требования Минздрава РФ с Роспотребнадзором, и пожелания самих детей.

Ранее Роспотребнадзор опубликовал новые методические рекомендации по школьному горячему питанию. Их основной целью стала профилактика и снижение рисков формирования патологии ЖКТ, эндокринной системы, развития сердечно-сосудистых заболеваний и избыточной массы тела, а также формирование и корректировка пищевых привычек. В частности, в новом документе прописаны требования к режиму питания, составлению меню и порядку проведения контроля качества блюд.