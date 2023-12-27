Общество 27 декабря 2023, 11:30 «Важно иметь надежду». Благотворительные фонды подвели итоги работы в 2023 году Благотворительные фонды подвели итоги работы в 2023 году Телеканал «360»

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Представители благотворительных организаций подвели итоги уходящего года и рассказали «360» о своей деятельности. В частности, фонду Константина Хабенского удалось в 2023 году собрать более 830 миллионов рублей на помощь детям с опухолями мозга, а фонд «Обнаженные сердца» открыл центры в Нижнем Новгороде, Туле и Санкт-Петербурге.

«За почти 20 лет нашей работы помощь фонда получили 24 700 детей, молодых людей и членов их семей. Мы помогаем взрослым с аутизмом или интеллектуальными нарушениями трудоустроиться. У нас есть проект "Сопровождаемое трудоустройство", "Сопровождаемая занятость"», — поделился директор по коммуникациям фонда «Обнаженные сердца» Кемал Тарба.

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Сейчас у каждого 36-го ребенка диагностирован аутизм, еще два года назад это расстройство выявляли у каждого 58-го. Помощь с социализацией таких детей родители находят в государственных структурах и в благотворительных фондах.

Тарба подчеркнул, что организация проводит обучение специалистов и дает информацию родителям, воспитывающим детей с особенностями развития.

Замруководителя центра фонда «Обнаженные сердца» Татьяна Бальчукова добавила, что специалисты организации помогают особенным детям освоить необходимые для детского сада навыки.

«Да, это может быть, если у ребенка будут высокие навыки, он может там просто ходить, это может быть с тьютором, это может быть какая-то группа специальная, разные есть варианты», — пояснила она.

Бальчукова подчеркнула важность поведения родителей, их настрой и умение говорить о проблеме, а также отношение общества к детям с особенностями.

«Мы учим людей с аутизмом быть в обществе, учиться общаться с людьми, но с другой стороны и общество — сады и школы должны знать, как помочь людям с аутизмом», — заключила она.

Фонд Константина Хабенского помог более чем 4000 пациентов с опухолями головного и спинного мозга. Как правило, это дети и молодые люди в возрасте до 25 лет.

«Важно иметь надежду на выздоровление и фонд в рамках всех его благотворительных программ стремится к тому, чтобы эта надежда была реализована для каждого пациента в нашей стране», — отметила директор Фонда Константина Хабенского Екатерина Бартош.

Жители столицы также могут помочь детям с особенностями развития благодаря акции «Добрая елка». О том, как исполнить заветные мечты подопечных некоммерческих организаций, рассказали на фотовыставке в Измайловском парке.