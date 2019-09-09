«Важно, что есть такие люди». Ветерану Великой Отечественной войны из Солнечногорска исполнилось 95 лет

Ветерану Великой Отечественной войны Николаю Чебыкину исполнилось 95 лет. С юбилеем его поздравил глава Солнечногорского городского округа Владимир Слепцов.

Владимир Слепцов привез ветерану подарки: адресное поздравление от президента и продуктовую корзину. За чаепитием Владимир Слепцов поинтересовался у юбиляра о волнующих проблемах и жизни в городе.

«Для нас очень важно, что у нас еще есть такие люди. Мы гордимся вами. Очень важно, чтобы вы были здоровы. Мы будем вам помогать», — отметил глава городского округа Солнечногорск Владимир Слепцов.

Источник фото: телеканал «360»

Николай Иванович ушел на фронт сразу после школы в 1942 году. За мужество и героизм, проявленные в боях, он награжден знаком «Гвардия», двумя орденами Красной Звезды, орденом Отечественной войны II степени, двумя медалями «За боевые заслуги» и медалью «За оборону Сталинграда». На протяжении многих лет Николай Иванович ведет большую военно-патриотическую работу среди населения, уделяя особое внимание молодежи. За заслуги перед Солнечногорским городским округом в мае 2011 года он был награжден знаком главы «За благодеяния».