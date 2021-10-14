Экономисты и политологи: Путин показал Европе, что Россия для нее важнее США

Президент России Владимир Путин намерен сократить влияние США на Европу, считают опрошенные Ura.ru эксперты. Так они объяснили выступление российского лидера на пленарном заседании форума «Российская энергетическая неделя» (РЭН) 13 октября.

В ходе своего выступления Путин заявил, что Россия является более надежным партнером для Евросоюза, чем США. Экономисты и политологи заметили, что ради сотрудничества с Европой, российский лидер готов уважать западные экологические и демократические ценности.

«Евробюрократов подзуживали из Вашингтона, настраивали против России и спровоцировали реальный кризис. Теперь они обвиняют Путина, что Россия кого-то шантажирует своим газом. Президент напомнил, что мы живем в 21 веке, где главный документ — это соглашение, и „Газпром“ его выполняет», — рассказал директор Института новейших государств Алексей Мартынов.

Он также отметил, что Россия за полгода нарастила объем поставок в Европу на 11%, а Соединенные Штаты «отвернулись от европейского рынка». По его словам, сланцевый газ американцев оказалось выгоднее продавать по более высокой цене в Китай.

Теперь, как считает Мартынов, Европа начинает понимать, что Россия — это большая ресурсная часть глобального энергорынка. По словам Мартынова, Путин дал понять, что готов договариваться с европейцами, но от них ждет долгосрочного партнерства.

Заместитель директора института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ Максим Васильев подтверждает, что России выгодно уменьшить влияние американцев на европейский рынок. По его словам, спрос на внутреннем российском рынке упал из-за коронавируса, но он компенсируется европейскими покупками.

«Но, чтобы оставаться полноценными участниками рынка, мы должны соответствовать международным требованиям. Путин это понимает и идет им навстречу», — добавил Васильев.

Выступление российского президента должно также успокоить мировых инвесторов, считает руководитель направления «Финансы и экономика» Института современного развития Никита Масленников.

Президент России Владимир Путин в своем выступлении на пленарном заседании форума «Российская энергетическая неделя» заявил, что страны Евросоюза совершили ошибку, когда не стали заполнять свои хранилища летом, рассчитывая на краткосрочные контракты по поставкам энергоносителей. Британские читатели Daily Mail признали правоту российского лидера о причинах топливного кризиса в Европе.