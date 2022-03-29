Важен сам факт. Захарова заявила, что для России не имеет значения место переговоров с Украиной

Для России не играет роли место проведения переговоров с представителями Украины. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Захарова подчеркнула, что для России важнее сам факт ведения переговоров, о которых попросили со стороны киевского режима, написало РИА «Новости».

«Я бы не фокусировалась на месте проведения переговоров, согласитесь, это не главное», — подчеркнула она.

Очередной раунд переговоров делегаций России и Украины прошел сегодня в Стамбуле. Стороны встретились во дворце Долмабахче за закрытыми дверями. Переговоры продлились почти три часа. Делегацию РФ возглавляет помощник президента России Владимир Мединский.

Ранее он заявлял, что делегации смогли сблизить позиции по некоторым второстепенным пунктам переговоров. Но основные разногласия не разрешены. По оценке Мединского, по главным политическим вопросам участники переговорного процесса фактически топчутся на месте.