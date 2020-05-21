Ваучеры за отмененные матчи предложат болельщикам

«По действующему закону организаторы должны вернуть деньги за билеты, но у них сейчас нет такой возможности. Даже если они найдут средства для возврата покупателям, то тогда не смогут выплатить зарплаты сотрудникам. Поэтому обязательный возврат денег для многих означает неминуемое банкротство», — уточнил Фаррахов.

По мнению депутата, ваучеры на будущее приобретение билетов позволят избежать банкротства многих предпринимателей.

«И компания не обанкротится, и у человека появится возможность пойти на мероприятие или заниматься в фитнес-клубе в другое время. Чтобы оперативно помочь спортивному бизнесу, Правительству нужно предпринять соответствующие меры», — пояснил заместитель председателя комиссии.

Предполагается, что ваучером можно воспользоваться в течение двух лет.

«Ваучер выступает как эквивалент денег», — добавил глава Комитета Госдумы по делам национальностей заслуженный тренер России Валерий Газзаев.