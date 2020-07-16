Ватикан назвали самой крупной сектой в мире

По словам Коровина, Ватикан стал сектой и пошел по пути ереси, отделившись в свое время от единой апостольской церкви. Он напомнил, что непогрешимость римско-католической церкви основывалась на том, что мы избраны уже сейчас.

Что касается РПЦ, то эксперт заметил, что в ней отражаются изменения и социальные процессы, которые происходят в обществе и государстве. По его мнению, церковь совершает большую ошибку, копируя функции государства и используя те же подходы.