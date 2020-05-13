Вассерман высказался о назначении Саакашвили на госдолжность на Украине

По мнению Вассермана, Саакашвили на этом посту будет не хуже любого другого украинского политика.

«На общем фоне киевского зверинца это шакал довольно старый, опытный и разумный, чтобы от него не ожидали прямо рекордных глупостей», — обратил внимание собеседник издания.

По его словам, для действующего лидера Незалежной Владимира Зеленского очень важно в лице Саакашвили «сунуть лишний кукиш» своему предшественнику Петру Порошенко, поскольку он почти полностью идет по его стопам.

«Мне жаль Украину, которая таким доказательством от противного лишний раз подтвердила, что не может быть сколь-нибудь благополучной в отрыве от остальной России», — цитирует эрудита «Утро.ру».