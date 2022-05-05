Вассерман выразил готовность участвовать в создании российского аналога «Википедии»

Депутат Госдумы Анатолий Вассерман в интервью ИА НСН рассказал, что готов поучаствовать в создании российского аналога «Википедии». О том, что надо создать такой ресурс, ранее заявил Владимир Путин.

Вассерман рассказал, что сам пользуется «Википедией» только для уточнения имен и дат, а изложение в ней исторических событий считает необъективным и ангажированным.

«Насколько мне известно, аналогов „Википедии“ пока нет, я мог бы участвовать в этом только на общих основаниях — время от времени вписывать туда что-нибудь, что мне достаточно известно, по какому-то заинтересовавшему меня поводу», — сказал депутат.