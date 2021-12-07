Вассерман усомнился в правильности идеи ограничить продажу алкоголя на праздниках

Если ограничить продажу алкоголя на зимних праздниках, люди закупятся заранее и будут пить дома «до поросячьего визга». Таким мнением депутат Госдумы, публицист Анатолий Вассерман поделился с Pravda.Ru.

Вассерман выразил надежду, что предложение, с которым выступил депутат и руководитель движения «Трезвая Россия» Султан Хамзаев, не поддержат в Госдуме.

«Автор этой инициативы, Султан Хамзаев, руководит движением „Трезвая Россия“. Естественно, он выдвигает трезвеннические идеи при каждом удобном и неудобном случае. Думаю, за длительные новогодние каникулы россияне действительно очень много выпивают, особенно сейчас, в условиях пандемии, когда больше ничего делать не получается. Однако если ввести такое ограничение, люди просто заранее закупятся алкоголем. Россияне будут пить исключительно дома и уже совершенно до поросячьего визга», — пояснил он.