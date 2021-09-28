Вассерман усомнился, что к отключению интернета могут привести солнечные вспышки

Политический консультант и публицист Анатолий Вассерман обсудил с РИА ФАН выводы американских исследователей о том, что мощные солнечные вспышки могут привести к отключению интернета на Земле.

Вассерман заметил, что большая часть интернет-обмена идет по наземной связи, а не по спутниковой. По его словам, для того, чтобы вывести ее из строя понадобятся вспышки такой мощности, которой не бывает в действительности.

«По крайней мере, не бывало за все время наблюдений солнечной активности. Думаю, что эти страхи несколько преувеличены», — добавил собеседник информагентства.