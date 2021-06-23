Вассерман счел «разумной» статью Путина к годовщине начала ВОВ

Публицист Анатолий Вассерман обсудил с порталом News.ru статью президента РФ Владимира Путина «Быть открытыми, несмотря на прошлое» в немецком издании Die Zeit, которая приурочена к 80-й годовщине начала Великой Отечественной войны.

Вассерман назвал материал Путина «разумным». Он заметил, что в нем нет «конфронтации с кем-либо конкретно». При этом, по мнению специалиста, в публикации содержится «вполне разумный тезис» о том, что Североатлантический Альянс является явным пережитком, который нужно изживать.

Другой момент, на который обратил внимание Вассерман, касается роли антигитлеровской коалиции, «участников Сопротивления, немецких антифашистов, приближавших общую Победу».

«Нужно помнить, что они (союзники. — Прим. ред.) делали, когда, где и как. Дело в том, что, конечно, коалиция сделала очень много, но большую часть они сделали, когда ясно стало, что мы сами справимся с борьбой против объединенной Европы», — добавил собеседник издания.