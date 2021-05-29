Вассерман решил стать депутатом Госдумы

Телеведущий, журналист и публицист Анатолий Вассерман стал членом партии «Справедливая Россия — За правду». Теперь он намерен участвовать в выборах в Госдуму этой осенью.

В пресс-службе СР заявили что Вассерман официально вступил уже в партию, но партийный билет он пока не получил. Его вручат в ближайшее время, сообщило РИА «Новости».

Официально список кандидатов собираются утвердить на съезде партии 26 июня.

Ранее членом «Справедливой России — За правду» стал голливудский актер Стивен Сигал. Об этом сообщила пресс-секретарь сопредседателя партии Елизавета Кондакова. По ее словам, Сигал будет отвечать за экологическое направление. Он будет работать с проектами по противодействию загрязнению окружающей среды, сообщило Nation News. Ранее Сигал был членом партии «За правду».

Актер не будет баллотироваться в Госдуму, потому что у него есть американское гражданство. Российское гражданство он получил в ноябре 2016 года. Паспорт ему вручил лично президент РФ Владимир Путин.