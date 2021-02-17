Вассерман раскрыл секрет искусственного вызова дождей

Публицист, телеведущий и политический консультант Анатолий Вассерман в беседе с РИА ФАН раскрыл секрет искусственного вызова дождей. По его словам, сегодня люди легко это делают при помощи йодистого серебра и сухого льда.

«Создавать дождь — это один из самых простых процессов, связанных с управлением климатом. Собственно, это уже давно делается в „товарных количествах“. Однако, мы не можем вызывать дождь в произвольных условиях. В лучшем случае, мы заставляем его пролиться чуть-чуть раньше», — пояснил Вассерман.

Он уточнил, что, когда дождевые тучи идут на участок, где должно быть сухо, осадки вызываются немного раньше и в другом месте. При этом «наколдовать» дождь там, где вздумается, гораздо труднее и получается очень редко.