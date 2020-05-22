Вассерман прокомментировал публикации зарубежных СМИ о смертности от COVID-19 в России

Вассерман напомнил, что в американском New York Times и в британском Financial Times появился материал о том, что российские власти якобы скрывают количество смертей от COVID-19.

«Но не у нас низкая смертность, а у них сверхвысокая. В СГА (Соединенные Государства Америки — прим. ред.) — в разы выше среднемировой, а в Британии — в разы выше, чем в СГА», — заметил Вассерман.

Он пояснил, что в Штатах лечение от коронавируса в лучшем случае обойдется в сорок тысяч долларов, поэтому многие отказываются от госпитализации, чтобы не повесить на семью такой долг. Что касается Соединенного Королевства, то его консервативное правительство, по словам Вассермана, держит систему здравоохранения «на голодном пайке».

«Вот и делают англосаксы вид, что у других еще хуже, чтобы хоть свои не спрашивали, почему так плохо», — подытожил специалист.