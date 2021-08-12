Вассерман прокомментировал британское расследование о россиянах в Ливии

Журналист Анатолий Вассерман прокомментировал британский фильм-расследование о российских бойцах в Ливии от телеканала ВВС. Об этом сообщило РИА ФАН.

По его словам, весь фильм — это ложь. Он уверен, что таким образом Великобритания просто пытается защитить интересы своей страны.

«Один британский политик сказал: „Посол — это честный человек, отправленный за границу врать в интересах своей страны“. Так вот, сотрудники ВВС, по сути, совершенно честные люди, врущие в интересах Соединенного Королевства», — заявил Вассерман.