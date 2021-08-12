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    12 августа 2021, 19:42

    Вассерман прокомментировал британское расследование о россиянах в Ливии

    Дарья Морозова

    Журналист Анатолий Вассерман прокомментировал британский фильм-расследование о российских бойцах в Ливии от телеканала ВВС. Об этом сообщило РИА ФАН.

    По его словам, весь фильм — это ложь. Он уверен, что таким образом Великобритания просто пытается защитить интересы своей страны.

    «Один британский политик сказал: „Посол — это честный человек, отправленный за границу врать в интересах своей страны“. Так вот, сотрудники ВВС, по сути, совершенно честные люди, врущие в интересах Соединенного Королевства», — заявил Вассерман.