Вассерман предрек наступление «социализма 2.0»

По его словам, исследования займут около пяти лет, а для их реализации нужно 15-20 миллионов долларов. Вассерман надеется найти для этого инвесторов, чтобы «переход к социализму 2.0 прошел безударно». Также он назвал их необходимыми.

Также Вассерман поделился, что не хотел бы ничего поменять в своем прошлом. Он заявил, что совершал ошибки, но эти ошибки сформировали его личность. Не будь их — он сам стал бы другим.

«И я совершенно не уверен, что мне сегодняшнему такой бы человек понравился», — заключил Вассерман.

Ранее он выразил мнение, что в ближайшее время Америку ждет множество тяжелых событий в области экономики.

По его словам, это спровоцировано пандемией коронавируса. Также Вассерман уверен, что Джо Байден стал новым президентом Штатов по этой же причине.

Вассерман уточнил, что Байден победил благодаря фальсификациям на выборах, которые стали возможны именно в условиях пандемии.