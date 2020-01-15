Вассерман предположил, кто из «старых» министров останется в правительстве

Российский журналист Анатолий Вассерман удивился внезапной отставке правительства и предложению назначить Михаила Мишустина на пост премьера. В разговоре с «360» он тем не менее предположил, кто из министров сможет продолжить работу на своих местах.

«Неожиданное назначение. Собственно, и уход правительства в отставку был неожиданным. Не знаю, по каким причинам был выбран этот кандидат, но у президента несомненно больше сведений о нем, чем у меня», — заявил Вассерман.

По словам журналиста, действующее правительство «руководствуется экономической теорией», но они не всегда полезны в простой жизни.

«Надо менять экономическую теорию или отправлять в отставку деятелей правительства, кто не в состоянии переучиться. Несомненно переназначат силовой блок, он не заражен этой теорией и работает эффективно. Останутся Шойгу, Лавров, Зиничев. А вот с экономическим блоком ничего не могу сказать, именно потому что там дело зависит не от личностей, а от используемой экономической теории», — предположил Анатолий Вассерман.