Вассерман предположил, что Тимановская еще не раз будет критиковать белорусское правительство

Анатолий Вассерман считает, что спортсменка Кристина Тимановская раскритиковала белорусскую власть, чтобы остаться в Европе. Об этом сообщило РИА ФАН.

Он уверен, что спортсменка заранее запланировала этот скандал. Также Вассерман поставил под сомнения слова ее супруга Арсения Зданевича, который сказал, что они не имеют отношения к белорусской оппозиции.

«Но в какой-то мере, я думаю, они сочувствовали противникам [президента Александра] Лукашенко. Должен заметить, что если бы у Тимановской не было связей с оппозицией, то вряд ли она бы вообще так бурно отреагировала на то, что ее отправляют на родину», — считает Вассерман.