Вассерман предположил, что Максакова останется в России

«Утро.ру» рассказало, что свой приезд в Россию артистка объяснила необходимостью пройти экспертизу в рамках разбирательств по квартире.

«Я все-таки предполагаю, что, скорее всего, она останется в Российской Федерации», — допустил Вассерман.

По его словам, жизнь на Украине в чем-то дешевле, но в целом получается дороже. Кроме того, по мнению публициста, там больше риска. Это доказывает судьба Вороненкова, которого убили в Киеве в марте 2017 года.

«Проблемы достаточно серьезные. Власти там сейчас практически нет, а жить в условиях беспредела можно, только пока ты самый крутой», — добавил собеседник информагентства.