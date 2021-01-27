Вассерман предположил, что Максакова останется в России
Публицист и политический консультант Анатолий Вассерман обсудил с РИА ФАН приезд в Россию оперной певицы, вдовы бывшего депутата Дениса Вороненкова Марии Максаковой.
«Утро.ру» рассказало, что свой приезд в Россию артистка объяснила необходимостью пройти экспертизу в рамках разбирательств по квартире.
«Я все-таки предполагаю, что, скорее всего, она останется в Российской Федерации», — допустил Вассерман.
По его словам, жизнь на Украине в чем-то дешевле, но в целом получается дороже. Кроме того, по мнению публициста, там больше риска. Это доказывает судьба Вороненкова, которого убили в Киеве в марте 2017 года.
«Проблемы достаточно серьезные. Власти там сейчас практически нет, а жить в условиях беспредела можно, только пока ты самый крутой», — добавил собеседник информагентства.