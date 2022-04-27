Вассерман предложил не ходить на концерты артистов, критикующих Россию

Депутат Госдумы Анатолий Вассерман рассказал радиостанции «Говорит Москва», что у представителей российских властей нет намерения отнимать почетные звания у артистов, которые критически высказываются в адрес РФ.

«Скажем, Хаматова — достаточно хорошая актриса, чтобы было за что ее в свое время наградить. Но оценивать, что она говорит от своего имени, бессмысленно, потому что задача актера — максимально точно воплотить режиссерский замысел. И сейчас она просто работает с другими режиссерами», — заметил парламентарий.

По его словам, вполне по силам каждому не ходить на концерты и выступления тех артистов, которые высказываются отрицательно в адрес России.