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    25 ноября 2021, 13:15

    Вассерман предложил ввести в школах отдельный урок про ВОВ

    Полина Гребенщикова

    Депутат Госдумы, член комитета по просвещению Анатолий Вассерман предложил ввести в российских школах отдельный урок, на котором детям будут рассказывать о Великой Отечественной войне. Об этом сообщил Daily Storm.

    Согласно предложению депутата, новый урок по форме должен быть схож с «основами православной культуры».

    «Очень много в нашей культуре завязано на теме авраамических религий: иудаизма, христианства и ислама. Так же как и с Великой Отечественной войной. И когда нас снова пытаются разрушить, бьют по этим двум краеугольным камням, нам надо ввести подобный предмет», — считает Вассерман.