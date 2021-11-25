Вассерман предложил ввести в школах отдельный урок про ВОВ

Депутат Госдумы, член комитета по просвещению Анатолий Вассерман предложил ввести в российских школах отдельный урок, на котором детям будут рассказывать о Великой Отечественной войне. Об этом сообщил Daily Storm.

Согласно предложению депутата, новый урок по форме должен быть схож с «основами православной культуры».

«Очень много в нашей культуре завязано на теме авраамических религий: иудаизма, христианства и ислама. Так же как и с Великой Отечественной войной. И когда нас снова пытаются разрушить, бьют по этим двум краеугольным камням, нам надо ввести подобный предмет», — считает Вассерман.