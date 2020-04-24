Вассерман пожалел об отказе от секса и вспомнил о любви всей жизни

Публицист и телеведущий Анатолий Вассерман жалеет об обете целомудрия, который дал еще в юности. Школьная влюбленность стала любовью всей его жизни.

В программе «Судьба человека» на «России 1» Вассерман рассказал, что когда был школьником, влюбился в одноклассницу Лену Никифорову, о которой мечтала мужская половина класса.

«Она была моей последней любовью и девушкой, которая нравилась», — сообщил публицист.

Из-за этой влюбленности его тогда побили.

На первом курсе института будущий участник телевикторины «Своя игра» решил отказаться от секса совсем.

«Это чисто юношеская глупость. Поспорили мы на первом курсе. Я доказывал, что все накопленные человечеством ограничения на половую жизнь сейчас давно устарели, и чем скорее мы о них забудем, тем здоровее будем», — вспоминал Вассерман.

Его оппонент доказывал, что Анатолий хочет избавиться от ограничений лишь для собственной свободы.

Тогда Вассерман вспылил: «Я вообще половой жизнью жить не буду». И с того времени, как утверждает, держит обет.

На YouTube-шоу «Что было дальше» Вассерман рассказал, что жалеет об этом решении.

На вопрос, почему он не может тайно ото всех заняться сексом, публицист ответил, что слишком ценит свою клятву, чтобы ее нарушать.