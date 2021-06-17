Вассерман посчитал саммит Путина и Байдена предсказуемым и ознакомительным

Итоги саммита президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена оказались «предсказуемыми». Так считает политический консультант и интеллектуал Анатолий Вассерман, сообщила «Политика сегодня».

Встреча лидеров была, скорее, ознакомительной, полагает он.

«Еще задолго до этой встречи я говорил, что прорывов по итогам саммита не случится, что, в лучшем случае, будет зафиксирован перечень уже накопившихся разногласий», — заявил Вассерман.

Теперь демократы смогут доказать, что сделали хоть что-то полезное. Потом они будут «накручивать рекламу» вокруг встречи, но в то же время не принимать реальных решений. Все идет по плану, считает политический консультант.

По его мнению, после саммита в Женеве в отношениях между Россией и США ничего не поменяется. Вассерман уверен, что окружению Байдена выгодно иметь «демонстративного врага» в лице России.

Встречу Путина и Байдена уже сравнивают со встречей американского президента Рональда Рейгана и генерального секретаря ЦК КПСС Михаила Горбачева в 1985 году. Однако между этими событиями прослеживается одна отличительная черта, заявил Вассерман.

«Рейган, конечно, во время встречи с Горбачевым еще не страдал болезнью Альцгеймера, она поразила его уже после окончания президентских полномочий. Но и Горбачев был намного наивнее Путина, поскольку тогда американская политика кнута и пряника, где пряник значительно опаснее кнута, еще не была испытана нами на своей шкуре», — отметил Вассерман.

Путин и Байден встретились 16 июня в Женеве. В ходе саммита они приняли один документ — совместное заявление по стратегической стабильности.