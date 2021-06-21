Вассерман пойдет на выборы в Госдуму самовыдвиженцем

Публицист, журналист и телеведущий Анатолий Вассерман заявил, что пойдет на выборы в Госдуму в качестве самовыдвиженца по 205-му одномандатному округу в Восточном административном округе Москвы.

Видеообращение Вассерман опубликовал на своем канале на YouTube.

«Моя партия — вы, мои избиратели. На нынешние выборы я иду самовыдвиженцем. Хотя это слово неточное: меня выдвигаете вы, жители округа», — сказал он, обращаясь к жителям ВАО.

В частности, Вассерман пообещал, что сделает многое для развития транспорта, спортивных объектов и медицинских учреждений.

«Метро наконец-то появится в Гольянове. Преображенский рынок оставят в покое», — перечислил он.

По его словам, поликлиники «останутся доступными в своих районах», а стадионы «Крылья Советов» и «Локомотив» будут развиваться.

В конце мая Вассерман стал членом партии «Справедливая Россия — За правду». После этого в партии заявили о его планах баллотироваться в Госдуму.

Выборы в нижнюю палату российского парламента пройдут 19 сентября. Указ об этом подписал президент РФ Владимир Путин. На встрече с депутатами Думы седьмого созыва глава государства заявил, что избирательный процесс должен пройти честно, без пустых обещаний и взаимных обвинений.