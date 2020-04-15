Вассерман: поддержка малого бизнеса в России оправдана
Публицист и политический консультант Анатолий Вассерман обсудил с РИА ФАН меры поддержки отечественного бизнеса, которые озвучил глава государства Владимир Путин.
Вассерман заметил, что масштаб кризиса, вызванного пандемией коронавируса, таков, что принятых прежде мер поддержки не хватило. Специалист не исключил, что в будущем придется вводить новые меры поддержки малого и среднего бизнеса.
Собеседник информагентства напомнил, что в западных странах и США подобных мер поддержки малому и среднему бизнесу не оказывают, поскольку его воспринимают там как вспомогательное средство при крупном бизнесе.
«В любом случае малый бизнес в России — это еще и миллионы рабочих мест, поэтому поддержка его оправдана», — подытожил политолог.