Вассерман: поддержка малого бизнеса в России оправдана

Вассерман заметил, что масштаб кризиса, вызванного пандемией коронавируса, таков, что принятых прежде мер поддержки не хватило. Специалист не исключил, что в будущем придется вводить новые меры поддержки малого и среднего бизнеса.

Собеседник информагентства напомнил, что в западных странах и США подобных мер поддержки малому и среднему бизнесу не оказывают, поскольку его воспринимают там как вспомогательное средство при крупном бизнесе.

«В любом случае малый бизнес в России — это еще и миллионы рабочих мест, поэтому поддержка его оправдана», — подытожил политолог.