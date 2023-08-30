Общество 30 августа 2023, 01:38 Вассерман поддержал идею финансовой помощи родителям школьников Депутат Вассерман поддержал идею выплат семьям на подготовку детей к школе РИА «Новости»

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Подготовить ребенка к школе — достаточно дорогое дело, так что родители школьников действительно нуждаются в финансовой поддержке. Об этом заявил член комитета Госдумы по просвещению Анатолий Вассерман агентству Regnum.

«Однако я бы заботился не только о выделении денег, но и о том, почему такие деньги нужны. Иными словами, откуда берутся несусветные цены детских товаров», — заявил депутат.

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Вассерман отметил, что стоимость детских товаров иногда намного выше, чем цены на аналогичные из взрослого ассортимента.

Ранее комитет Госдумы по просвещению поддержал инициативу выделить семьям с детьми по 26 тысяч рублей на подготовку к школе из резервного фонда правительства. Если школьники проживают на территориях, приграничных к зоне СВО или в новых регионах России, тогда сумму увеличат до 30 тысяч рублей.

Первый зампред комитета Яна Лантратова рассказала «360», с чем связана инициатива финансовой помощи родителям школьников.

«Цены на школьные принадлежности и одежду растут, семьям с детьми приходится все тяжелее. Знаю, что многие вынуждены оформлять кредиты, чтобы собрать ребенка в школу», — объяснила депутат.

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