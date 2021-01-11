Вассерман ответил Шварценеггеру, сравнившему захват Капитолия с преступлениями нацистов

По мнению Вассермана, более уместным было бы сравнение захвата Капитолия не с Хрустальной ночью, а с поджогом Рейхстага, который совершили боевики Адольфа Гитлера в ночь на 30 января 1933 года.

«Но обвинили они в этом своих главных противников — коммунистов!. События же вокруг Капитолия очевидно срежиссированы: специалисты в области изучения массовых беспорядков обнаружили в них отчетливые следы действий Демократической партии», — обратил внимание собеседник информагентства.