Вассерман оценил слова Авакова о русскоязычных украинских телеканалах

Политический консультант и публицист Анатолий Вассерман обсудил с «Политикой сегодня» предложение министра внутренних дел Украины Арсена Авакова показывать по всему миру русскоязычные украинские телеканалы.

«Приятно, что Аваков признал хоть часть реальности. Действительно, украинский — это один из диалектов русского языка, действительно, украинцы — часть русского народа, и как таковые имеют не меньше прав говорить на русском и вещать на русском, чем остальные русские», — заметил Вассерман.

По его мнению, Аваков расценивает новые телеканалы в качестве очередного инструмента для антироссийской пропаганды, задача которого заключается в продвижении мифа, противопоставляющего украинцев остальным русским.

«Там, где вещание каналов из РФ запрещено, народ смотрит те же каналы, только через интернет, и это также ничего не изменит. Так что все сведется к любимому в рамках украинского мифа занятию распила бюджета», — добавил собеседник издания.