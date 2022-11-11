Общество 11 ноября 2022, 02:37 Вассерман обвинил англосаксов в предсказаниях конца света

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Депутат Анатолий Вассерман опроверг прогноз суперкомпьютера World One, который вычислил, что гибель человечества может произойти в 2050 году. По его мнению, этой теории придерживаются англосаксы, сообщила газета «Взгляд».

«В рамках англосаксонской цивилизации с ее хронической верой в перенаселенность Земли, этот прогноз вполне естественный», — заявил Вассерман.

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По его словам, существуют «от восьми до 10» других цивилизаций, которые не согласны с этим прогнозом. Он убежден, что предсказать конец свет может только «либо англосакс, либо мошенник, либо безумец». Также депутат уверен, чтобы обычно это одно и то же.

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