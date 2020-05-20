Вассерман объяснил раков на завтрак у советского инженера

«В советское время рыба была значительно доступнее мяса. По этому поводу, кстати, было множество шуток и анекдотов. Рыба стоила сущие гроши, потому что у Советского Союза был громадный рыболовецкий флот, который действовал во всех морях и океанах. Были довольно доступны и раки, но есть тонкость: в обычных магазинах их почти не бывало, потому что с ними было много возни, но вот если у вас была возможность выехать в деревню, то раков можно было собственноручно наловить», — уточнил Вассерман.

По словам журналиста, в СССР не было и нехватки лимонов.

«На рубеже 20-30-х годов стали выращивать лимоны в товарных количествах в Грузии и дефицита, как я помню, не было», — подчеркнул он.

Вассерман напомнил, что жители Советского Союза употребляли много круп и хлебобулочных изделий, так как мясо было дорогим. Он назвал меню с фотографии «доступным», но уточнил, что раки были скорее праздничным блюдом.