Вассерман объяснил, почему Мавзолей с Лениным нельзя закрывать для посещения

Мавзолей на Красной площади в Москве нельзя закрывать для посещения, так как миллионы туристов хотят увидеть тело первого председателя Совета народных комиссаров РСФСР и Совета народных комиссаров СССР Владимира Ленина. Об этом Ura.ru рассказал депутат Госдумы Анатолий Вассерман.

Закрытие Мавзолея будет означать нарушение воли целых поколений, которые хотят воочию увидеть тело вождя. Он объяснил, что те грехи в разрушении страны, которые приписывают Ленину, на самом деле принадлежат Александру Керенскому. Значит, большая часть обвинений в сторону вождя несостоятельна.

«Даже если бы они были достоверны, это не означает, что нам следует сейчас его прятать от глаз тех, кто считает его заслуживающим уважения», — заявил Вассерман.

Депутат уверен, что плотный поток туристов никак не повлияет на забальзамированное тело вождя, так как изначально Мавзолей построен с учетом большого числа посетителей.

«Туристы приходят, чтобы увидеть человека, который стоял во главе страны в один из самых тяжелых периодов в ее истории. Ленин заслуживает уважения хотя бы за то, что решился это сделать», — сказал Вассерман.

Ранее Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина, рассказал об отсутствии планов у нынешнего руководства страны предавать тело Ленина земле.