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    23 января 2022, 13:41

    Вассерман объяснил, почему Мавзолей с Лениным нельзя закрывать для посещения

    Вассерман: Мавзолей с Лениным нельзя закрывать, его хотят увидеть миллионы туристов

    Максим Зинкин

    Мавзолей на Красной площади в Москве нельзя закрывать для посещения, так как миллионы туристов хотят увидеть тело первого председателя Совета народных комиссаров РСФСР и Совета народных комиссаров СССР Владимира Ленина. Об этом Ura.ru рассказал депутат Госдумы Анатолий Вассерман.

    Вассерман объяснил, почему Мавзолей с Лениным нельзя закрывать для посещения

    Закрытие Мавзолея будет означать нарушение воли целых поколений, которые хотят воочию увидеть тело вождя. Он объяснил, что те грехи в разрушении страны, которые приписывают Ленину, на самом деле принадлежат Александру Керенскому. Значит, большая часть обвинений в сторону вождя несостоятельна.

    «Даже если бы они были достоверны, это не означает, что нам следует сейчас его прятать от глаз тех, кто считает его заслуживающим уважения», — заявил Вассерман.

    Депутат уверен, что плотный поток туристов никак не повлияет на забальзамированное тело вождя, так как изначально Мавзолей построен с учетом большого числа посетителей.

    «Туристы приходят, чтобы увидеть человека, который стоял во главе страны в один из самых тяжелых периодов в ее истории. Ленин заслуживает уважения хотя бы за то, что решился это сделать», — сказал Вассерман.

    Ранее Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина, рассказал об отсутствии планов у нынешнего руководства страны предавать тело Ленина земле.