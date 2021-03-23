Вассерман объяснил, почему не удается предсказать точный прогноз погоды

Публицист и политический консультант Анатолий Вассерман обсудил с порталом News.ru, почему синоптикам не удается предсказать точный прогноз погоды.

«Даже мелкое по началу изменение может очень быстро разрастись. Это процесс самоподдерживающийся», — заметил специалист.

Он добавил, что возможности расчетов, связанных с погодой, возрастают по мере роста вычислительной мощи. Таким образом, все меняется к лучшему. Однако, по словам Вассермана, «все равно природа пока намного сильнее той своей части, которая называется „человечество“».