Вассерман объяснил, почему ЕС признал безопасность атомных электростанций

Политический консультант и публицист Анатолий Вассерман обсудил с РИА ФАН появление на сайте Еврокомиссии отчета Объединенного исследовательского центра о безопасности атомных электростанций.

«Конечно, какие-то закулисные интриги на сей счет есть, но я думаю, что главное политическое обстоятельство, вынудившее об этом написать, это угроза перекрыть поставку газа из Российской Федерации», — предположил специалист.

Он добавил, что намерение Евросоюза стать энергетически независимым не вызовет особого восторга у США. По его мнению, Штаты могут предпринять конкретные действия для отстаивания своих политических и экономических интересов.