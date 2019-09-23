Вассерман назвал недоразумением отстранение Друзя из «Что? Где? Когда?»

Друзь вернется в «Что? Где? Когда?» Подробнее

«Могу только порадоваться за него. Друзь — талантливый игрок. Но со сложным характером, как и большинство участников интеллектуальных игр. То событие, из-за которого его временно отстранили, было всего лишь следствием недоразумения и недопонимания», — заявил Вассерман.

Ранее телекомпания «Игра-ТВ» приняла решение вернуть Друзя в Клуб. Однако играть до конца сезона ему все же не разрешат. Игру в составе команды Виктора Сиднева продолжит Инна Семенова.

Большой скандал произошел зимой 2019 года. Бывший главный редактор программы «Кто хочет стать миллионером?» Илья Бер заявил, что якобы Друзь предложил ему поделиться выигрышем, если тот даст ему ответы на вопросы в его игре. Друзь эту информацию опроверг. Он объяснил, что Бер сам ему предложил показать ответы на вопросы за часть выигрыша. В результате обоих отстранили на неопределенный срок от участия в «Кто хочет стать миллионером?» и «Что? Где? Когда?».