Вассерман нашел ответ высадке греческих солдат на российское судно
Судно «Адлер» досмотрели в Средиземном море 3 января. На борт с военного вертолета высадилась группа спецназа ВМС Греции. После проверки военные покинули «Адлер», а судно продолжило путь.
Перед высадкой десанта греческий военный корабль связался с судном и предупредил, что россияне находятся в контролируемом НАТО районе, где проводится международная операция по пресечению незаконных поставок оружия в Ливию. И запросил проверку судна. Владелец «Адлера» ее разрешил.
«Если подобное повторится — надо будет перейти к сопровождению наших торговых судов боевыми кораблями», — написал Вассерман в статье на сайте РЕН ТВ.
По мнению публициста, военнослужащим «все равно нужна выучка в обстановке, приближенной к боевой».
Он добавил, что «в международных водах в мирное время вообще весьма нежелательно задерживать кого бы то ни было по какому бы то ни было поводу».