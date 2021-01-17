Вассерман нашел ответ высадке греческих солдат на российское судно

Любое судно — это часть территории страны, под флагом которой оно ходит. Поэтому высадку бойцов греческого спецназа на российский сухогруз «Адлер» можно рассматривать как «небольшое, но все же вторжение», заявил публицист и телеведущий Анатолий Вассерман.

Судно «Адлер» досмотрели в Средиземном море 3 января. На борт с военного вертолета высадилась группа спецназа ВМС Греции. После проверки военные покинули «Адлер», а судно продолжило путь.

Перед высадкой десанта греческий военный корабль связался с судном и предупредил, что россияне находятся в контролируемом НАТО районе, где проводится международная операция по пресечению незаконных поставок оружия в Ливию. И запросил проверку судна. Владелец «Адлера» ее разрешил.

«Если подобное повторится — надо будет перейти к сопровождению наших торговых судов боевыми кораблями», — написал Вассерман в статье на сайте РЕН ТВ.

По мнению публициста, военнослужащим «все равно нужна выучка в обстановке, приближенной к боевой».

Он добавил, что «в международных водах в мирное время вообще весьма нежелательно задерживать кого бы то ни было по какому бы то ни было поводу».