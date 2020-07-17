Вассерман может появиться в TikTok
Анатолий Вассерман, журналист, телеведущий и многократный победитель интеллектуальных игр, не исключил, что когда-нибудь снова вернется на YouTube или даже появится в TikTok. По его словам, он рассматривал несколько идей для шоу на видеохостинге, но пока ни одна из них не реализована. Об этом сообщил сайт "Петербургский дневник".
«Сейчас у меня только телевизионная передача, и на YouTube ее тоже дублируют. Увидите ли вы Анатолия Вассермана в Tik-Tok? Это зависит не только от меня. Кроме того, для меня телеканалы, YouTube и TikTok — это разные носители одной и той же информации», — пояснил журналист.
Два года назад Анатолий Вассерман вел шоу «Вынос мозга» на YouTube. Участникам нужно было отгадывать — правда или вымысел озвученные утверждения.
Вассерман подчеркнул, что в разное время рассматривал несколько идей и для YouTube, и для TikTok. Однако пока не реализовал ни одну из них. Об этом написало РИА ФАН.