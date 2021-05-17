Вассерман: даже у самого отвратительного гада могут появиться сторонники

Публицист и политический консультант Анатолий Вассерман рассказал РИА ФАН, что последователи и поклонники могут появиться даже у таких людей, как Ильнар Галявиев, который устроил стрельбу в казанской гимназии № 175.

«Насколько я вообще понимаю человеческую психологию, у любого, даже самого отвратительного гада, могут появиться сторонники. Хотя бы потому, что очень многим так же хотелось бы учинить какую-нибудь пакость, но они боятся. Так что, когда кто-то делает ее вместо них, они чувствуют себя счастливыми», — заметил специалист.

По его мнению, не так страшны «одобрители». Главное, чтобы в будущем у Галявиева не появились подражатели. Он добавил, что с людьми, публично оправдывающими казанского стрелка, будут взаимодействовать гораздо осторожнее, поскольку это опасно.