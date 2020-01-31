Вася Ложкин: я могу пойти кандидатом в депутаты

«Я — человек взрослый, гражданин и налогоплательщик, я могу пойти кандидатом в депутаты, да и в президенты могу, почему нет?» — задался вопросом художник.

По данным издания, Вася Ложкин планирует участвовать в довыборах в Государственную Думу по 194-му одномандатному округу. Он охватывает Рыбинский, Некрасовский, Пошехонский, Первомайский, Любимский, Даниловский районы и большую часть Ярославля.

Довыборы в нижнюю палату парламента состоятся в сентябре в Единый день голосования.