Народного артиста СССР Василия Ланового похоронили на Новодевичьем кладбище в Москве. Прощание с ним проходило в Вахтанговском театре.

Как сообщило РИА «Новости», актера проводили в последний путь с воинскими почестями. Могила Василия Ланового находится недалеко от захоронения писателя-сатирика Михаила Жванецкого.

На церемонию прощания с актером в Вахтанговском театре пришли российские артисты, чиновники, а также родные Ланового.

Гроб с телом артиста вынесли из здания театра под звуки песни «От героев былых времен» из фильма «Офицеры», где Василий Лановой сыграл роль красного командира Ивана Вараввы. В последний путь артиста проводили продолжительными аплодисментами.

Василий Лановой умер в одной из московских больниц в минувший четверг, 28 января. Его госпитализировали после положительного теста на коронавирус. В ходе лечения врачи давали оптимистичные прогнозы, но в какой-то момент состояние актера резко ухудшилось.

Народному артисту было 87 лет. До последних дней Лановой продолжал выходить на сцену Театра имени Вахтангова. За свою творческую жизнь он много снимался в кино, представая перед зрителями в разных образах. Вспомнить его самые запоминающиеся роли можно в материале «360».