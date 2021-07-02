Васильев раскритиковал стиль солистки Little Big

Эксперт в области моды Александр Васильев посоветовал солистке группы Little Big Софье Таюрской не носить устаревшие бьюти-тренды. Ведь и так на российской сцене многие звезды выступают в странных нарядах. Об этом написали «7Дней.ru».

Более того, историк моды пришел в возмущение от эпатажных образов новой возлюбленной Ильи Прусикина. Особенно возмутили Васильева дешевые украшения на девушке и вульгарный маникюр, сообщила радио «Комсомольская правда».

«Накладные ногти просто ужасающие. Это уже не модно — приклеивать такие „бутерброды“. Меня смущают и афрокосички. Как и обилие в ушах маленьких недорогих сережек, которые как раз часто носят маргинальные девушки», — поделился эксперт.

При этом он отметил, что Софья обладает прекрасной внешностью и правильными чертами лица. Однако своими образами она не стремиться подчеркнуть свою природную красоту.

Некоторые наряды певицы Васильев даже сравнил с ранними микроюбками у Нюши. Кроме того, эксперт выразил негодование от стремления Софьи быть как девушки из американских клипов.

«Повторюсь, Софья — очень красивая девушка. Но она часто себя портит. Здесь это полное копирование девушек в американских и британских клипах. У Сони скорее славянская внешность, а она хочет изобразить из себя американку», — резюмировал эксперт.