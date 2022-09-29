Вашингтон фактически стал стороной конфликта на Украине — Захарова | 360°

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Вашингтон фактически стал стороной конфликта на Украине — Захарова

Официальный представитель МИД Захарова: США фактически стали стороной конфликта на Украине

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США фактически стали стороной конфликта на Украине. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Вашингтон в очередной раз продемонстрировал, насколько он утратил связь с реальностью, фактически став стороной конфликта», — сказала она на брифинге.

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Захарова подчеркнула, что ВСУ, выбирая цели, согласовывают их с американским военным командованием.

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«Цель этих террористических атак очевидна — запугать народ, заставить отказаться от своего выбора, запугать всех остальных, загнать всех по углам», — прокомментировала она обстрелы из систем залпового огня HIMARS со стороны киевского режима во время проведения референдумов.

Ранее сообщалось, что порядка 30 тысяч жителей Херсонской области проголосовали на референдуме о вхождении в состав России за пределами региона. Заместитель руководителя военно-гражданской администрации Кирилл Стремоусов выразил надежду, что регион станет частью России как можно скорее. По его словам, это позволит людям почувствовать себя в безопасности и наладить мирную жизнь.

МИД РФ

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