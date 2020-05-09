«Ваша доблесть выше слов». Российские медики объединились и поздравили ветеранов с Днем Победы

Представители сферы здравоохранения и общественных организаций поздравили ветеранов с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне. Они записали совместное видеообращение, в котором поблагодарили героев за их подвиги и отвагу.

В видеопоздравлении приняли участие министр здравоохранения России Михаил Мурашко, гендиректор ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр кардиологии» Минздрава РФ Сергей Бойцов, директор Университетской клиники МГУ им. М. В. Ломоносова Армаис Камалов. С великим праздником ветеранов поздравили и врачи медицинских учреждений, волонтеры-медики, а также члены Российского общества молодых эндокринологов и студенты медицинских вузов. День Победы они проводят в борьбе за жизни и здоровье людей, сражаясь с коронавирусной инфекцией. «Ваша доблесть выше слов», — произнес самый младший герой видео, студент медицинского института.