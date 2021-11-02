Руководитель центра «МЕТЕО», метеоролог, эколог Александр Шувалов спрогнозировал резкое похолодание на Урале. По словам специалиста, ночь со 2 на 3 ноября в этом регионе будет самой холодной на неделе, а затем начнется потепление. Об этом сообщил сайт Ura.ru.

«Завтра вас ждет самая холодная ночь. Температура в Екатеринбурге будет минус 10-12 градусов, а по области от 15 до 18 градусов мороза. Еще сутки будет холодно, с отрицательной температурой, а потом на повышение пойдет. В пятницу уже будет 0 градусов и гололедица на дорогах. В субботу и воскресенье ожидается 2-3 градуса тепла. То есть морозы отступают. Это были их первые репетиции», — сообщил метеоролог.

Шувалов отметил, что ближе к выходным в Челябинске будет 4-5 градусов тепла, Оренбург, по его словам, будет в еще более выигрышном положении. В Москве холодов не ожидается, однако погода будет дождливая.