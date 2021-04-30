Варвара Караулова родила сына

У бывшей студентки философского факультета МГУ Варвары Карауловой и ее адвоката и мужа Олега Елисеева родился сын. Об этом в соцсетях сообщил другой защитник девушки — Сергей Бадамшин.

«Поздравляю Варю Караулову и Олега Елисеева с рождением сына!» — написал он в Telegram.

Караулова шесть лет назад планировала уехать в Сирию и вступить там в «Исламское государство»*. Она улетела в Стамбул и вместе с другими завербованными женщинами должна была попасть в САР. Однако на границе их остановили турецкие силовики. После того, как девушку вернули в Россию, ее осудили. Варваре дали 4,5 года колонии общего режима. В апреле 2019 года она освободилась по УДО.

Караулова в 2020 году вышла замуж за своего адвоката Олега Елисеева. Когда она забеременела, попросила суд снять с нее ночной надзор на время декретного отпуска, написал «МК». Однако получила отказ.

Девушке до 2029 года включительно запрещено выходить на улицу по ночам за исключением некоторых случаев. Также два раза в месяц она должна отмечаться в полиции и не выезжать за пределы Москвы.

*«Исламское государство»/ИГ — террористическая организация, запрещенная на территории России.