Варшавер рассказал, когда выпишут Марка Захарова
Сроки выписки озвучил «Интерфаксу» директор театра Марк Варшавер. По его словам, худрук «Ленкома» уже неплохо себя чувствует, но ему стоит набраться сил.
«Думаю, что уже либо сегодня, либо в понедельник его выпишут уже», — уточнил Варшавер.
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Директор театра заметил, что результаты анализов у Захарова нормальные, а сам режиссер хочет домой.
«Он уже не хочет быть в больнице, хочет домой. Там, как говорят, и стены помогают», — заметил Марк Варшавер, добавив, что в клинике за Захаровым постоянно наблюдают врачи, но худрук «Ленкома» «уже не может терпеть».
Варшавер заметил, что на восстановление после воспаления легких Марку Захарову потребуется определенное время.
«Возраст тоже что-то значит. В 25-30 лет люди по месяцу восстанавливаются, а он всего 15 дней болеет», — заключил он.
Ранее директор «Ленкома» сообщал, что Захаров намерен вернуться в театр на следующей неделе. Его госпитализировали в конце августа в одну из московских больниц.