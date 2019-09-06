Варшавер рассказал, когда выпишут Марка Захарова

Врачи планируют выписать Марка Захарова в ближайшие дни — в пятницу или понедельник. Художественный руководитель «Ленкома» попал в больницу из-за воспаления легких.

Сроки выписки озвучил «Интерфаксу» директор театра Марк Варшавер. По его словам, худрук «Ленкома» уже неплохо себя чувствует, но ему стоит набраться сил.

«Думаю, что уже либо сегодня, либо в понедельник его выпишут уже», — уточнил Варшавер.

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Директор театра заметил, что результаты анализов у Захарова нормальные, а сам режиссер хочет домой.

«Он уже не хочет быть в больнице, хочет домой. Там, как говорят, и стены помогают», — заметил Марк Варшавер, добавив, что в клинике за Захаровым постоянно наблюдают врачи, но худрук «Ленкома» «уже не может терпеть».

Варшавер заметил, что на восстановление после воспаления легких Марку Захарову потребуется определенное время.

«Возраст тоже что-то значит. В 25-30 лет люди по месяцу восстанавливаются, а он всего 15 дней болеет», — заключил он.

Ранее директор «Ленкома» сообщал, что Захаров намерен вернуться в театр на следующей неделе. Его госпитализировали в конце августа в одну из московских больниц.