«Варшава пробивает дно»: российский сенатор ответил на претензии Польши из-за слов Путина

Российские политики раскритиковали решение Варшавы вызвать российского посла Сергея Андреева в МИД Польши. Так депутата Вячеслава Никонова возмутила попытка Варшавы «защитить отъявленного антисемита».

«Варшава пробивает дно, защищая отъявленного антисемита! А если бы мы вызывали в МИД польского посла за каждую антироссийскую выходку в Польше (причем по делу — за разрушение памятников погибшим в войне с нацизмом), то ему пришлось бы поселиться в высотке на Смоленской площади», — написал политик на своей странице в Facebook.

Говоря о сложившейся ситуации с вызовом в польский МИД российского посла, сенатор Владимир Джабаров в беседе с «360» отметил, что это обычная практика, но она не поможет Польше смыть с себя «грязное пятно альянса с Гитлером по еврейскому вопросу».

По словам Джабарова, Путин резко оценил позицию посла Польши в нацистской Германии Юзефа Липского на основе документов, которые нельзя спрятать и оболгать. Сенатор добавил, что вызов Андреева в МИД Польши ничего не изменит, потому что позиция России основана на правде, на фактах.

Посла России в Польше Сергея Андреева вызвали в польское внешнеполитическое ведомство после того, как российский лидер назвал Липского «сволочью и анисемитской свиньей». В 1938 году посол поддержал идею Адольфа Гитлера выслать польских евреев в Африку «на вымирание и уничтожение» и одобрительно высказался о предложении поставить за это основателю Третьего рейха памятник в Варшаве.